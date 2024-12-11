Trump'tan ABD'ye yönelik yatırımlara destek için 1 milyar dolar şartı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ABD'ye en az 1 milyar dolar yatırım yapanlara kolaylık sağlayacağını açıkladı. Trump, bu kapsamda yatırımcılara tüm çevre onayları da dahil, geniş kapsamlı tamamen hızlandırılmış onay ve izinler vereceğini belirterek 'Sallanmaya hazır olun' dedi.

CNBCE-'nin haberine göre, ABD'de doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te 5.5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmesi planlanıyor.

ABD'deki yabancı yatırımlar imalat sektörlerinde yoğunlaşırken, aslan payını kimyasal imalat, eczacılık ve ilaç sektörleri alıyor.

Yatırımların yüzde 80'ini aynı gelişmiş ülkelerden

ABD'ye akan doğrudan yatırımlar ise çoğunlukla aynı gelişmiş ülkelerden geliyor. ABD'ye en çok doğrudan yatırım yapan ilk 10 ülke toplam doğrudan yabancı yatırımların yüzde 80'ini oluşturuyor.

Gümrük tarifelerinin doğrudan yatırıma etkisi

Trump'ın özellikle teknoloji ihracatı yapan ve uzakdoğu ülkelerini gümrük tarifeleri ile zorladığı, büyük yatırımcıları doğrudan yatırıma yönlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.