Trump’tan AB’ye ticaret ültimatomu! Petrol ve doğalgaz alımlarıyla açığı kapatın yoksa...

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik sert bir ticaret uyarısında bulundu. Trump, AB’nin ABD ile arasındaki "muazzam ticaret açığını" kapatmak için Amerikan petrol ve doğalgazını satın alması gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında, "Avrupa Birliği'ne, ABD ile aralarındaki muazzam açığı petrol ve doğalgazımızı büyük ölçekte satın alarak kapatmaları gerektiğini söyledim" ifadesini kullandı.

Vergi tehdidi

Trump, AB'nin bu adımı atmaması halinde gümrük vergileriyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti. ABD ile AB arasında yıllardır devam eden ticaret dengesizliği, Trump'ın başkanlık döneminde sık sık gündeme gelmiş ve gümrük vergileriyle sonuçlanmıştı.

AB-ABD ticaret ilişkileri

ABD ile AB arasındaki ticaret açığı, uzun süredir transatlantik ilişkilerde gerilim yaratan başlıca konulardan biri olmaya devam ediyor. AB, enerji tedarikinde Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken, ABD, enerji ihracatında daha güçlü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Trump'ın açıklaması, ABD’nin enerji piyasasındaki konumunu daha da güçlendirmek ve AB ile ticari dengeyi yeniden düzenlemek için bir adım olarak değerlendiriliyor.