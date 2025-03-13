Trump'tan AB'ye yüzde 200'lük gümrük vergisi tehdidi: Derhal kaldırılmazsa...

ABD Başkanı Donald Trump, AB'ye yönelik tarife tehditlerinin dozunu her geçen gün artırıyor. Trump, son olarak AB'yi alkollü içeceklere yönelik vergiyi yüzde 200'e çıkarmakla tehdit etti. gümrük vergisi ile tehdit etti.

Kendi sosyal medya plastformu Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, “Dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme ve gümrük tarifesi otoritelerinden biri olan ve tek amacı ABD'den faydalanmak için kurulan Avrupa Birliği, viskiye yüzde 50'lik iğrenç bir tarife koydu” dedi.

Derhal kaldırılmazsa yüzde 200'lük tarife gelecek

Trump, “Eğer bu tarife derhal kaldırılmazsa, ABD kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200'lük bir tarife koyacaktır. Bu ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak” ifadelerini kullandı

Öte yandan ABD pazarına daha az bağımlı olan Fransa'nın, Trump'ın gümrük tarife tehditlerini gerçekleştirmesi halinde diğer AB ülkelerinden daha az etkileneceği düşünülüyor.