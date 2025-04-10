Trump'tan açıklama geldi: TikTok anlaşması yapılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD'deki operasyonlarının Çinli sahiplerinden ayrılmasına yönelik anlaşmanın hâlâ gündemde olduğunu belirtti.

Trump, Beyaz Saray’daki gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok iyi insanlarla, çok zengin şirketlerle harika bir iş çıkaracak bir anlaşmamız var ama Çin ile ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Anlaşma hâlâ masada, hem de fazlasıyla" dedi.

Ancak anlaşmanın, yasağın yürürlüğe gireceği tarih olan 19 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor.

Anlaşma TikTok'un ABD'deki operasyonlarını ABD merkezli ve çoğunluğu ABD'li yatırımcılara ait olan ve onlar tarafından işletilen yeni bir şirkete dönüştürecek.

Ne olmuştu?

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü TikTok’un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 75 gün daha uzattığını açıklamıştı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yönetimim TikTok'u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok'u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum" ifadelerini kullanmıştı.