Trump'tan alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenleme kapsamında ABD Ticaret Bakanlığına, ülkede alüminyum izabe tesisleri kuracak, mevcut tesisleri genişletecek veya modernize edecek şirketlere yönelik bir teşvik programı oluşturma yetkisi ve talimatı verildi.

Program kapsamında şirketlerden üretimi ABD'ye taşıma planlarını sunmaları istenecek.

Planların onaylanması halinde şirketler, taahhüt edilen miktarda birincil alüminyumu, normalde uygulanan 232. Bölüm kapsamındaki gümrük vergisi oranının yarısına denk gelen indirimli tarife ile ithal edebilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, onaylanan üretimi ABD'ye taşıma planlarının uygulanmasını izleyecek ve denetleyecek.

Şirketlerin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ise sağlanan tarife avantajları durdurulabilecek veya geriye dönük olarak iptal edilebilecek.