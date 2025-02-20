Trump'tan Amerikalıları sevindiren DOGE açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gelecek Yatırım İnisiyatifi Enstitüsü'nün Miami'de düzenlenen etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşma sırasında Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) tasarruflarına da değindi.

"Her gün milyarlarca dolar tasarruf"

DOGE'nin başına getirdiği Elon Musk'ın "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump, hükümetteki israf, dolandırıcılık ve suistimale karşı savaş açtığını, enflasyonu engellediğini ve vergi mükelleflerine her gün milyarlarca dolar tasarruf sağladığını kaydetti ve "DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikan vatandaşlarına verdiğimiz ve yüzde 20'sinin borç ödemesine gittiği yeni bir konsept bile düşünülüyor" dedi.