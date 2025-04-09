Trump’tan Apple ve diğer şirketlere çağrı: ABD’ye dönün, vergi yok!

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, yeni açıklamalarla daha da alevlendi. Çin’in ABD menşeli ürünlere yönelik ek gümrük vergilerini yüzde 84’e yükseltmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden önemli bir çağrıda bulundu.

Trump, özellikle teknoloji devi Apple’ı örnek göstererek, çok sayıda şirketin üretim ve operasyonlarını ABD’ye taşımaya başladığını belirtti.

Paylaşımında, "Şirketinizi Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak için HARİKA bir zaman! Apple gibi birçok şirket bunu rekor sayılarda yapıyor. SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ, neredeyse anında elektrik/enerji bağlantısı ve onaylar. Çevresel gecikmeler YOK. BEKLEMEYİN, HEMEN YAPIN!" ifadelerine yer verdi.

Trump’ın açıklamaları, Çin’in son ticaret kararlarının ardından ABD’nin şirketleri yeniden iç pazara yönlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çin’in ek vergi kararını "talihsiz" olarak nitelendiren Bessent, Pekin’i para biriminde devalüasyon yapmama konusunda uyardı. Ayrıca, Çin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılmasının da gündemde olduğunu belirterek, bu konuda nihai kararı Trump’ın vereceğini söyledi.