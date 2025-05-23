ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın üretimini ABD'de yapmaması halinde şirketi yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Başkan Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda “Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone'larının Hindistan'da ya da başka bir yerde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesini ve inşa edilmesini beklediğimi bildirdim” ifadelerine yer verdi.

Trump paylaşımının devamında, “Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmelidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!” dedi.

Trump, geçen hafta da uyarmıştı

Apple, Çin’e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Hindistan’daki üretimini hızlandırıyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya çapında satılan iPhone’ların yaklaşık yüzde 25’ini Hindistan’da üretmeyi hedefliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, Apple CEO’su Tim Cook’a, ürünlerini Hindistan’da üretmesini istemediğini söylemişti.

Trump açıklamasında “Dün Tim Cook’la biraz sorunum oldu. Tim’e dedim ki, bak Tim, sana gerçekten iyi davrandık, yıllarca Çin’de kurduğun fabrikalara göz yumduk. Ama artık bizim için üretmelisin. Buraya 500 milyar dolarla geliyorsun ama şimdi duyuyorum ki Hindistan’da her yerde fabrika kuruyorsun.’ Hindistan’da üretmeni istemiyoruz, Hindistan kendi başının çaresine bakar… Biz senin burada üretmeni istiyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Trump bu sözleriyle, Apple’ın Şubat ayında açıkladığı 500 milyar dolarlık ABD yatırımı taahhüdüne atıfta bulunmuştu.