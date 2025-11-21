Trump'tan Brezilya kararı: Ek tarife kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen bazı tarım ürünlerinin ek gümrük vergisi uygulamasından çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi onayladı. Yeni kararnamede, Brezilya’ya uygulanan ek tarifelerin kapsamının güncellendiği belirtildi.

Yüzde 40 oranında ek tarife getirilmişti

Temmuz ayında, Brezilya yönetiminin son dönemde izlediği politikaların ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından “olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit” oluşturduğu gerekçesiyle yüzde 40 oranında ek tarife getirildiği hatırlatıldı. Metinde ayrıca Trump’ın, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ekim ayında bir araya gelerek endişeleri değerlendirmek ve müzakerelere başlamak konusunda uzlaştığı ifade edildi.

Brezilya listeden çıkarıldı

Kararnamede yürütülen görüşmelerin sürdüğü vurgulanarak, sağlanan ilerleme doğrultusunda bazı tarım ürünlerinin ek vergi listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Düzenlemenin, 13 Kasım itibarıyla gümrük işlemi tamamlanan veya depodan çıkarılan ürünlerde geçerli olacağı kaydedilirken, gerek görüldüğünde alınan vergilerin iade edilebileceği de not edildi.