Trump'tan BRICS'e ek vergi resti! 'İstisna yok! Politikalarında ABD karşıtlığı var'

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17’nci BRICS Liderler Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ve bu yılki zirvede küresel ekonomik sistemde daha güçlü rol oynama mesajları veren BRICS ülkelerine yönelik konuşan Trump, “Kendilerini BRICS’in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 oranında artırılacak. Bu politikada hiçbir istisna olmayacak” dedi.

Trump’ın açıklaması, küresel ticaret dengelerinde yeni bir gerginliğin fitilini ateşlerken, BRICS üyeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride bu tür gümrük vergilerinin küresel ticaret için doğrudan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Zirveye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, zirve öncesi iş dünyasıyla yaptığı görüşmede BRICS ülkelerinin artık dünya nüfusunun yarısından fazlasını ve küresel üretimin yaklaşık yüzde 40’ını temsil ettiğini hatırlatarak, artan himayeciliğe karşı güçlü bir birlik mesajı verdi.

Lula ayrıca, ABD’nin Orta Doğu’daki politikalarıyla küresel istikrarsızlığı tırmandırdığını ima ederek, “Eğer uluslararası yönetimler artık 21’inci yüzyılın çok kutuplu gerçeklerini yansıtmakta yetersiz kalıyorsa, bu yenilikleri yakalama sorumluluğu artık BRICS’e düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Zirvede yapılan açıklamalar, küresel ticaretin geleceği ve çok kutuplu dünya düzeni tartışmalarının derinleşeceğine işaret ederken, Washington’un agresif ticaret politikalarının BRICS tarafından daha açık şekilde hedef alınmasına neden oldu.