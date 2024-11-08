“Trump'tan çelik ve tekstilde gümrükleri düşürmesini bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Med­ya tarafından düzen­lenen “Türkiye İhracat Sefer­berliği Programı”nda, yılsonu ihracat hedefleri ve ABD se­çimleri hakkında değerlendir­melerde bulundu Bolat, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasına ilişkin soru üzerine, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaretin bu yıl 35 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini, iki ülke arasın­da birçok alanda ciddi işbir­likleri olduğuna vurgu yaptı. Trump’ın ilk döneminin iliş­kiler açısından çalkantılı geç­tiğini ancak son dönemde 100 milyar dolarlık dış ticaret he­definde anlaşıldığını hatırla­tan Bolat, sözlerini şöyle sür­dürdü:

“İkinci Trump döneminin beklentileri büyük. Kendisi ‘savaşları sona erdireceğini’ söyledi. Bu ticaret açısından iyi bir şey. Bunu başarabile­cek mi göreceğiz” dedi. Trump yönetiminden başta çelik ve tekstil ürünleri olmak üzere gümrük vergilerinin azaltıl­ması beklentileri olduğunu di­le getiren Bolat, “Mali ilişkiler­de özellikle Rusya’ya yönelik ambargoda şirketlerimiz, ban­kalarımız üzerinde ağır baskı­lar var. Bu baskıların hafifle­mesini veya ortadan kalkma­sını bekleriz. Türkiye ile ABD arasında siyasi iletişim kanal­ları liderlik düzeyinde daha iyi olabilecektir. Hükümet, ba­kanlar ve kuruluşlar düzeyin­de de ümit ederiz ki daha iyiye doğru evrilir. Beklentimiz bu.”

“Kasım ve aralıkta yine ihracatta rekor kırarız”

Ekim ayı rekor ihracatını açıkladıklarını hatırlatan Bo­lat, mal ihracatında tarihin en yüksek ekim ihracatının ger­çekleştiğini ifade etti. Bakan Bolat, küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bölgemizde sıcak savaşlar, artan korumacılık tedbirleri, ekonomik büyümede küresel alandaki zayıflık kaygı verici gelişmeler ama buna rağmen ihracatçılarımız ve biz, sahada net şekilde çaba gösteriyoruz. Kalan 2 ayda da geçen yılı aşa­rak 264 milyar dolarlık OVP hedefimizi tutturmak ama­cındayız. Kasım, aralık ayında rekor denemeleri yine yapa­cağız, şu an iyi gidiyoruz. İlk 6 gün itibarıyla yüzde 4,5’lik bir artışımız var. Hizmet ihracatı­mız da çok iyi gidiyor.

“Kurdaki artışın ihracatçıya faydası olmuyor”

Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik desteklere ilişkin soru üzerine, AK Parti hükümetleri döneminde sabit kur uygula­ması veya kur hedefi olmadı­ğını belirtti. “Kur, ülkenin dış

ticaret dengeleri, döviz giriş ve çıkışı gibi gelişmelerle pi­yasalarda kendini ve değerini bulan önemli bir enstrüman” diyen Bolat, uyguladıkları de­zenflasyon programı çerçeve­sinde döviz piyasalarında is­tikrarın sağlandığını, ülkenin döviz rezervlerinin arttığını, bu sayede dövize spekülatif bir talep olmadığını, spekülatif talep olmayınca kurlarda çal­kantılı dönemin geride kaldı­ğını vurguladı.

Kurdaki istikrarın önemine işaret eden Bolat, “Kaldı ki si­zin burada bugün aniden yüz­de 20 kur artışınız olsa ne olu­yor biliyor musunuz? İthalatçı telefonu açıyor diyor ki, ‘Senin ülkende kur yüzde 20 artmış. Bana verdiğin dolar fiyatını yüzde 20 düşüreceksin’ diyor. Yani bir faydası da olmuyor. Ticaretteki reel tablo budur” diye konuştu. İhracatçı sayısı­nı 160 bine çıkaracaklarını da kaydeden Bolat, mayıstan bu yana İsrail’e ihracatın ve itha­lat sıfır olduğunu bildirdi.

“Fahiş fiyata yönelik denetimler sürecek”

Ticaret Bakanı Bolat, işletmelere yönelik denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bolat, “Bu yılın ilk 10 ayında 430 bin denetleme yaptık. 210 binin üzerinde irili ufaklı işletmeye cezalar kesildi. 210 bin işletmenin açıklanması veya ortaya konulması olabilir de. Ancak biz olaya şöyle yaklaşıyoruz. Bizim görevimiz hem iç hem de dış ticareti artırmak, kuralları ve sektörel düzenlemeleri getirmek ve bu kurallara uymayanlara denetleme faaliyetiyle idari para cezası uygulamak. Bu anlamda bir çalışma içerisindeyiz” değerlendirmesini yaptı. Kendilerinin de denetimleri sıkı şekilde sürdürdüğünü dile getiren Bolat, il ticaret müdürlükleri ve diğer müdürlükler üzerinden kesilen cezalara değindi.