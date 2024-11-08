“Trump'tan çelik ve tekstilde gümrükleri düşürmesini bekliyoruz"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile Türkiye arasındaki dış ticaretin bu yıl 35 milyar dolara ulaşacağını söyledi. ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasına ilişkin ise Bolat, “ABD ile ticaretimizde başta çelik ve tekstilde gümrük vergilerinin azaltılması beklentimiz var” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen “Türkiye İhracat Seferberliği Programı”nda, yılsonu ihracat hedefleri ve ABD seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu Bolat, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasına ilişkin soru üzerine, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaretin bu yıl 35 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini, iki ülke arasında birçok alanda ciddi işbirlikleri olduğuna vurgu yaptı. Trump’ın ilk döneminin ilişkiler açısından çalkantılı geçtiğini ancak son dönemde 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinde anlaşıldığını hatırlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İkinci Trump döneminin beklentileri büyük. Kendisi ‘savaşları sona erdireceğini’ söyledi. Bu ticaret açısından iyi bir şey. Bunu başarabilecek mi göreceğiz” dedi. Trump yönetiminden başta çelik ve tekstil ürünleri olmak üzere gümrük vergilerinin azaltılması beklentileri olduğunu dile getiren Bolat, “Mali ilişkilerde özellikle Rusya’ya yönelik ambargoda şirketlerimiz, bankalarımız üzerinde ağır baskılar var. Bu baskıların hafiflemesini veya ortadan kalkmasını bekleriz. Türkiye ile ABD arasında siyasi iletişim kanalları liderlik düzeyinde daha iyi olabilecektir. Hükümet, bakanlar ve kuruluşlar düzeyinde de ümit ederiz ki daha iyiye doğru evrilir. Beklentimiz bu.”
“Kasım ve aralıkta yine ihracatta rekor kırarız”
Ekim ayı rekor ihracatını açıkladıklarını hatırlatan Bolat, mal ihracatında tarihin en yüksek ekim ihracatının gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Bolat, küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bölgemizde sıcak savaşlar, artan korumacılık tedbirleri, ekonomik büyümede küresel alandaki zayıflık kaygı verici gelişmeler ama buna rağmen ihracatçılarımız ve biz, sahada net şekilde çaba gösteriyoruz. Kalan 2 ayda da geçen yılı aşarak 264 milyar dolarlık OVP hedefimizi tutturmak amacındayız. Kasım, aralık ayında rekor denemeleri yine yapacağız, şu an iyi gidiyoruz. İlk 6 gün itibarıyla yüzde 4,5’lik bir artışımız var. Hizmet ihracatımız da çok iyi gidiyor.
“Kurdaki artışın ihracatçıya faydası olmuyor”
Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik desteklere ilişkin soru üzerine, AK Parti hükümetleri döneminde sabit kur uygulaması veya kur hedefi olmadığını belirtti. “Kur, ülkenin dış
ticaret dengeleri, döviz giriş ve çıkışı gibi gelişmelerle piyasalarda kendini ve değerini bulan önemli bir enstrüman” diyen Bolat, uyguladıkları dezenflasyon programı çerçevesinde döviz piyasalarında istikrarın sağlandığını, ülkenin döviz rezervlerinin arttığını, bu sayede dövize spekülatif bir talep olmadığını, spekülatif talep olmayınca kurlarda çalkantılı dönemin geride kaldığını vurguladı.
Kurdaki istikrarın önemine işaret eden Bolat, “Kaldı ki sizin burada bugün aniden yüzde 20 kur artışınız olsa ne oluyor biliyor musunuz? İthalatçı telefonu açıyor diyor ki, ‘Senin ülkende kur yüzde 20 artmış. Bana verdiğin dolar fiyatını yüzde 20 düşüreceksin’ diyor. Yani bir faydası da olmuyor. Ticaretteki reel tablo budur” diye konuştu. İhracatçı sayısını 160 bine çıkaracaklarını da kaydeden Bolat, mayıstan bu yana İsrail’e ihracatın ve ithalat sıfır olduğunu bildirdi.
“Fahiş fiyata yönelik denetimler sürecek”
Ticaret Bakanı Bolat, işletmelere yönelik denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bolat, “Bu yılın ilk 10 ayında 430 bin denetleme yaptık. 210 binin üzerinde irili ufaklı işletmeye cezalar kesildi. 210 bin işletmenin açıklanması veya ortaya konulması olabilir de. Ancak biz olaya şöyle yaklaşıyoruz. Bizim görevimiz hem iç hem de dış ticareti artırmak, kuralları ve sektörel düzenlemeleri getirmek ve bu kurallara uymayanlara denetleme faaliyetiyle idari para cezası uygulamak. Bu anlamda bir çalışma içerisindeyiz” değerlendirmesini yaptı. Kendilerinin de denetimleri sıkı şekilde sürdürdüğünü dile getiren Bolat, il ticaret müdürlükleri ve diğer müdürlükler üzerinden kesilen cezalara değindi.