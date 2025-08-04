Trump'tan çılgın plan: Tarife gelirlerinden vatandaşa 'temettü' sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiye dair ezber bozan bir öneriyle kamuoyunun karşısına çıktı.

Trump, neredeyse tüm dünya ülkelerine uygulanan yüksek gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerin, Amerikan halkına doğrudan “temettü” gibi dağıtılabileceğini açıkladı.

Trump, New Jersey’deki golf kulübünden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki insanlar için bir dağıtım ya da temettü olabilir. Özellikle orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız için bir temettü düşünebiliriz” dedi.

Yeni bir politika sinyali mi?

ABD yönetimi, Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ithalat vergilerini artırarak milyarlarca dolarlık ek gelir elde ediyor. Ancak bu uygulamalar, zaman zaman iç piyasada fiyat artışlarına ve tüketici tepkisine neden olmuştu.

Trump’ın son açıklaması, bu eleştirileri dengelemek adına ekonomik getirilerin halka doğrudan yansıtılabileceğini ima ediyor. Ayrıca bu önerinin, seçim kampanyalarının sosyal destek ayağında öne çıkabileceği düşünülüyor.

Şimdilik “çılgın bir fikir” gibi görünse de, Trump’ın bu çıkışı ABD siyasetinde yeni bir tartışma başlatmış durumda.