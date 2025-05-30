Trump'tan Çin açıklaması: Anlaşmayı ihlal ettiler ama Şi Cinping ile görüşeceğim

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'in ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiler. Ama eminim ki Başkan Şi ile konuşacağım ve umarım bunu çözeceğiz." dedi.

Trump, tarifelerin önemine işaret ederek, bu nedenle temyiz mahkemesinin gümrük vergilerinin devam etmesi kararından memnun olduklarını, aksi takdirde ABD'nin tehlikeye gireceğini dile getirdi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararının "başkanlık yetkilerini" elinden alacağını savunan Trump, "Bu korkunç bir şey olurdu ve en önemlisi bizi savunmasız bırakırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kongre'nin gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varmasının aylar sürebileceğini belirterek, hızlı ve çevik olmanın önemini vurguladı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararının kaldırılmasının "harika bir an" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım şimdi mahkemeye gider ve bu savaşı kazanırız." dedi.