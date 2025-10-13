Google Haberler

Trump'tan Çin'e Boeing tehdidi: En önemlisi uçaklar

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yeniden alevlenirken, Çin'in nadir toprak mineralleri ihracatındaki kısıtlamalarına karşılık ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e yönelik Boeing parçalarının ihracatını durdurabilecekleri tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Çin'in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak Boeing uçak parçalarına ihracat kısıtlamaları getirebileceğini söyledi.

"Boeing'in parçalarına ihtiyaçları var"

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, ABD'nin hangi ürünlere ihracat kısıtlamaları uygulayabileceği sorulduğunda, “Elimizde birçok şey var, bunlardan en önemlisi uçaklar. Onlar (Çin) çok sayıda Boeing uçağına sahip ve bu uçakların parçalarına ve bunun gibi birçok şeye ihtiyaçları var” dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in "düşmanca" davranmaya başladığını ve ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktarmıştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Bloomberg
