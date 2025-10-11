Trump'tan dikkat çeken çıkış! İşten çıkarmalar 'demokrat' odaklı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülkede hükümetin kapanması nedeniyle federal çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin bir soru üzerine Trump, çok fazla kişinin işten çıkarılacağını ve işten çıkarmaların "Demokrat odaklı" olacağını söyledi.

Trump, "Demokrat odaklı olacak çünkü bizce bu işi onlar başlattı, bu yüzden Demokratlara yönelik olmalı" dedi.

Ayrıca Trump, işten çıkarılanların sayısını gelecek günlerde açıklayacaklarını kaydetti.

ABD'de hükümet kapanınca...

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılırken, bazı çalışanlar ise maaş almadan çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştı.

Washington'da açmaz sürüyor

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını açıklamıştı. Vought, söz konusu paylaşımında, "Personel azaltımı başladı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Vought ile hangi federal kurumlarda işten çıkarmaya gidileceğini belirlemek için toplantı yapacağını bildirmişti.

ABD'de federal hükümet finansman yetersizliği nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar geçici bütçe tasarısı üzerinde hâlâ uzlaşmaya varamadı.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken, Senatoda perşembe günü yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamamıştı.