Trump'tan Fed Başkanı Powell için 'U dönüşü': Sert eleştirilerinin ardından geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Powell’ı “kovmak gibi bir niyeti olmadığını” söyleyen Trump, bir gün önce yaptığı sert açıklamaların tonunu yumuşattı.

Trump, geçtiğimiz gün Truth Social platformundaki paylaşımında Powell’ı “büyük bir ezik” olarak nitelendirmiş ve onu görevden alabileceği yönünde imalarda bulunmuştu. Bu sert çıkışın ardından gelen ılımlı mesaj, Fed ile Beyaz Saray arasındaki tansiyonun dikkatle izlendiğini bir kez daha gösterdi.

Trump, yeni SEC Başkanı’nın yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Powell'ın faiz oranlarını düşürme fikri konusunda biraz daha aktif olduğunu görmek isterim. Faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman" ifadelerini kullandı.

Faiz politikasında ters düşüyorlar

2017 yılında Trump tarafından Fed Başkanlığı’na aday gösterilen Powell, göreve geldikten sonra Trump’la faiz politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldi. Trump, Powell’ın faizleri düşürme konusundaki isteksizliğini eleştirerek, onu siyaset yapmakla suçladı. Ancak Powell, bu suçlamaları birçok kez net bir şekilde reddetti.

Fed'in bir sonraki alacağı karar merak konusu

Fed, 2024 yılı boyunca üç kez faiz indirimi yapmıştı. Son faiz indirimi Aralık ayındaki politika toplantısında gerçekleşmişti. Ancak merkez bankası, özellikle Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizlik ve piyasalardaki oynaklık nedeniyle daha fazla faiz indirimi konusunda ihtiyatlı bir tutum sergiliyor.

Beyaz Saray üst düzey ekonomi danışmanı Kevin Hassett, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Trump’ın, Powell’ı görevden alıp alamayacağı konusunda "yeni yasal analizlere" bakmak istediğini ifade etmişti.

Öte yandan, yatırım şirketi Bessent'in yetkilileri Fed’in bağımsızlığının “korunması gereken bir mücevher kutusu” olduğunu vurgulayarak, merkez bankasının siyasi baskılardan uzak tutulması gerektiğini savunuyor.