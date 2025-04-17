Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri: 'Sonunu daha hızlı getiremezdi'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı eleştirdi.

Powell hakkında "her zaman geç kalan ve yanlış yapan" ifadelerini kullanan Trump, Powell'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi çok önceden faiz indirmesi gerektiğini ifade etti.

"Her zaman GEÇ KALAN ve YANLIŞ YAPAN Fed Başkanı..."

Trump, Fed Başkanı Powell hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"ECB’nin 7. kez faiz indirmesi bekleniyor. Buna karşılık, her zaman GEÇ KALAN ve YANLIŞ YAPAN Fed Başkanı Jerome Powell, dün yine tam anlamıyla 'karmaşa' olan bir rapor yayımladı.

Petrol fiyatları düştü, market ürünleri, hatta yumurtalar bile, ucuzladı. ABD, gümrük tarifeleri sayesinde zenginleşiyor. 'Geç Kalan' Powell, ECB gibi çok önceden faiz indirmeliydi ama şimdi en azından bunu yapması şart.

Powell sonunu daha hızlı getiremezdi!"