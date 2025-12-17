Trump’tan Fed başkanlığı için kritik görüşme: Waller’la masaya oturuyor

Trump, Fed Başkanlığı için bir diğer aday olan Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ile bugün görüşme yapacak. Konuya yakın kaynaklar bu bilgiyi paylaştı.

Yetkililer sürecin hızlı ilerlediğini ve başkan müzakerelere devam ederken görüşmelerin her zaman ertelenebileceği veya iptal edilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Trump geçen hafta eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ile görüşme yapmıştı. Warsh'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile birlikte pozisyon için listesinin başında olduğunu söylemişti.

Waller şanssız bir aday olarak görülüyor

Waller, Trump tarafından Fed yönetim kuruluna atanmış ve 2020 yılında Trump'ın döneminin sonunda Senato tarafından onaylanmıştı. Bu yıl faiz indirimleri için önde gelen bir iç savunucu haline geldi. Fed son üç toplantısında faizleri çeyrek puan indirdi. Waller, merkez bankasının faizleri sabit tuttuğu son toplantı olan Temmuz ayında faiz indirimi lehine muhalif kaldı.

Pozisyon için değerlendirilen adaylar arasında Waller, Wall Street Journal'ın Ekim ayında anket yaptığı ekonomistlerin en çok tercih ettiği isim oldu.

Waller, Wall Street tarafından olumlu karşılanıyor çünkü bu yıl faiz indirimleri için entelektüel açıdan en tutarlı argümanlardan bazılarını ortaya koydu ve iç bölünmeleri yönetebilecek biri olarak görülüyor.

Ancak Waller, Trump ile Warsh ve Hassett'in sahip olduğu kişisel ilişkiden yoksun olması ve Trump'a yakın bazı kişilerin Waller'ın Eylül 2024'te yarım puanlık faiz indirimine oy vermesinden rahatsız olması nedeniyle ciddi bir şanssız aday olarak görülüyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın kararını muhtemelen ocak ayı başında açıklayacağını söyledi.