Trump’tan Fed’e faiz indirimi çağrısı: Tüketici fiyatları düşük, faizi şimdi düşürün!

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüketici fiyatları düşük. Fed faizini düşürün. Şimdi!!!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çağrısı, ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geldi. Haziran ayında, ABD’de tüketici fiyatları son beş ayın en hızlı artışını gösterdi. Bu artışta bazı mallardaki maliyet artışlarının yanı sıra tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin de rol oynadığı belirtildi.

Piyasa analistleri, Fed’in olası bir faiz indiriminin Eylül’e kadar ertelenebileceğini öngörüyor. Trump, düşük tüketici fiyatlarının faizin düşürülmesi için yeterli bir neden olduğunu savunarak, merkez bankasını daha hızlı hareket etmeye çağırdı.