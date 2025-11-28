Trump’tan 'gelir vergisi' adımı: Tamamen kaldırabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin önümüzdeki yıllarda gelir vergisinde büyük indirime gidebileceğini, hatta verginin tamamen kaldırılmasının dahi mümkün olabileceğini dile getirdi. Trump, gümrük tarifelerinden elde edilen yüksek gelirle desteklenebileceğini ifade etti.

"Gümrük vergisinden kazandığımız para çok büyük"

Trump, ABD ordusu personeliyle yaptığı çevrim içi görüşmede, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde gelir vergisini önemli ölçüde azaltacağımızı ve belki de tamamen kaldıracağımızı düşünüyorum. Neredeyse tamamen kaldırabiliriz çünkü gümrük vergisinden elde ettiğimiz para çok büyük olacak" sözlerini kullandı.

Başkan’ın bu açıklaması, tarifelerden sağlanan bütçe katkısına yönelik değerlendirmeleriyle paralellik gösterirken, gelir vergisinin “neredeyse tamamen” kaldırılabileceğine dair vurgusu dikkat çekti.