Trump'tan Güney Afrika mallarına ek yüzde 30 vergi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Afrika'ya yönelik tarife mektubunu paylaştı.

Mektupta Trump, ABD'nin önemli miktarlarda ticaret açığı vermesine rağmen Güney Afrika ile çalışmaya devam edeceğini ancak bunun, yalnızca daha dengeli ve adil bir ticaret temelinde mümkün olacağını belirtti.

"Dünyanın açık ara bir numaralı pazarı"

1 Ağustos'tan itibaren Güney Afrika'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, Güney Afrika'nın kendi açıklamasına yanıt olarak gümrük vergilerini artırması halinde artırmak istediği miktarın mevcut yüzde 30'luk orana ekleneceğini sözlerine ekledi.

Trump, Güney Afrika'yı "dünyanın açık ara bir numaralı pazarı" olarak nitelendirdiği ABD ekonomisine katılmaya davet ederek, Güney Afrikalı şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağına ve buna yönelik onay süreçlerinin de hızlandırılacağına işaret etti.

Bu tarifenin Güney Afrika'nın ABD ile olan ilişkisine bağlı olarak yukarı veya aşağı yönde değişebileceğine dikkati çeken Trump, "Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

BRICS üyesi Güney Afrika'ya ek yüzde 10 tarife tehdidi

Trump, dün yaptığı açıklamada, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

BRICS'in kurucu ortakları arasında yer alan Güney Afrika'ya yönelik mevcut yüzde 30'luk ve potansiyel yüzde 10'luk ek tarifelerin, ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Resmi verilere göre, 2024 itibarıyla ABD Güney Afrika'nın ikinci en büyük ticari partneri olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika geçen yıl başta platin, otomobil, değerli metal ve narenciye olmak üzere ABD'ye 8,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD'nin yüzde 30'luk ek tarifesinin, halihazırda yüzde 33'e yakın işsizliğin görüldüğü Güney Afrika'da, on binlerce iş kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor.