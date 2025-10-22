Trump'tan ilaç fiyatlarına ticaret soruşturması hazırlığı

Trump yönetimi, ilaç fiyatları konusunda ABD ticaret ortakları üzerine yeni bir soruşturma hazırlıyor. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayanarak verdiği habere göre hamle, yeni tarifeler için zemin oluşturacak.

Trump yönetimi, ABD ticaret ortakları üzerindeki ilaç fiyatlandırması incelemesini yoğunlaştırarak yeni tarifelere yol açabilecek bir Bölüm 301 soruşturması hazırlıyor. Kaynaklara göre soruşturma, diğer ülkelerin ilaçlar için düşük ödeme yapıp yapmadığını değerlendirecek.

Trump, yurtdışındaki düşük ilaç fiyatlarını defalarca eleştirdi ve maliyetleri "eşitlemeyen" ülkelere karşı potansiyel ticaret eylemleri sinyali verdi. Kilo verme haplarına atıfta bulunarak "Londra'da belirli bir ilacı 130 dolara alırsınız. New York'ta aynı şey için 1300 dolar ödersiniz" dedi.

The Rand Corporation'dan yapılan araştırma, ABD'deki ilaç fiyatlarının ortalama olarak diğer birçok gelişmiş ülkeye kıyasla neredeyse üç kat daha yüksek olduğunu gösteriyor.