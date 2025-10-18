Trump'tan, ithal kamyon ve otobüslere yeni gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım’dan itibaren ithal edilen kamyon ve otobüslere yönelik tarifeleri artıran bildiriyi onayladı. Kararda, bu araçların afet müdahalesi, lojistik ve altyapı taşımacılığı gibi alanlarda stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yüzde 25’e varan gümrük vergisi

Yeni düzenlemeyle ithal kamyon ve parçalarına yüzde 25, otobüslere yüzde 10 vergi uygulanacak. Amaç; tedarik zincirini güçlendirmek, yerli üretimi artırmak ve istihdamı desteklemek.

Kuzey Amerika ülkelerine istisna

Kanada ve Meksika’dan gelen araçlar USMCA anlaşması kapsamında muaf tutulacak. Ayrıca, ABD’de monte edilen kamyonlara 2030’a kadar yüzde 3,75 oranında tarife indirimi sağlanacak.