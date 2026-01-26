Trump’tan Kanada’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yöne­lik ticaret politikala­rında sertleşme sinyali vere­rek gümrük vergilerini artır­dı. Trump yönetiminin attığı adımlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimini yeni bir safhaya ta­şırken, küresel piyasalarda da endişeleri artırdı. Beyaz Sa­ray’dan yapılan açıklamala­ra göre, Çin menşeli ürünle­re uygulanan gümrük vergile­ri kademeli olarak yükseltildi. Trump, söz konusu adımları “ABD’nin yıllardır maruz kal­dığı adaletsiz ticaret uygu­lamalarına karşı zorunlu bir hamle” olarak savundu. En son Trump, Kanada’yı da gümrük vergileri üzerinden tehdit etti. Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Ka­nada’dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uy­gulanacağını duyurdu.

“Kanada bir aktarma limanı olmayacak”

Donald Trump, sosyal med­ya hesabından konuya iliş­kin paylaşım yaptı. Kanada Başbakanı Mark Carney için ‘Vali Carney’ ifadesini kulla­nan Trump, “Eğer Vali Car­ney, Kanada’yı Çin’in ABD’ye mal ve ürün göndermesi için bir ‘aktarma limanı’ haline ge­tireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor” değerlendirme­sinde bulundu. Trump, Çin’in Kanada’yı ‘canlı canlı yiyece­ğini’, iş dünyasını, sosyal do­kusunu ve genel yaşam biçi­mini yok edeceğini savuna­rak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD’ye gelen tüm Ka­nada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulana­cağını belirtti.

“Çin artık kurallara uymak zorunda”

Trump yönetimi, 2025 yılı itibarıyla Çin’den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergi­lerini önce yüzde 10–20 ban­dına çıkarmıştı. Ardından bu oranlar genişletilerek çok sa­yıda üründe toplam tarife yü­kü yüzde 50’nin üzerine, ba­zı kalemlerde ise yüzde 100’e yaklaşan seviyelere taşındı. ABD yönetimi, özellikle elekt­ronik, otomotiv parçaları, ba­tarya teknolojileri, çelik ve kimyasal ürünler gibi strate­jik sektörlerin hedef alındığını duyurdu. Trump, Çin’in devlet destekleri ve teknoloji trans­feri politikalarının Amerikan şirketlerini dezavantajlı du­ruma düşürdüğünü öne sürdü. Trump yaptığı açıklamada, “Amerikan işçisini, Amerikan sanayisini ve ulusal güvenliği­mizi koruyoruz. Çin artık ku­rallara uymak zorunda” ifa­delerini kullandı. Vergi misil­lemesi karşısında Çin de aynı tepkiyle ABD’ye karşılık verdi.

Küresel ticaret zincirleri de olumsuz etkilendi

Uzmanlar, ABD-Çin hattın­daki bu yeni vergi dalgasının sadece iki ülkeyi değil, küre­sel tedarik zincirlerini ve fiyat dengelerini de olumsuz etki­leyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa ve gelişmek­te olan ülkeler açısından, ti­caret hacmindeki daralma ve maliyet artışları risk ola­rak görülüyor. ABD içinde de Trump’ın vergi politikalarına yönelik tartışmalar sürüyor. Bazı şirketler ve ticaret örgüt­leri, yüksek gümrük vergileri­nin enflasyonu artırabileceği ve tüketici fiyatlarına yansı­yabileceği uyarısında bulunu­yor. Vergi artışlarının hukuki dayanağı ise ABD yargısında tartışma konusu olmaya de­vam ediyor.

"Soruşturma öncesinde ABD yönetimi hikayeler uydurdu"

ABD’nin Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde bir kişinin dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ilişkin soruşturma başlatılmadan önce Başkan Donald Trump yönetiminin ‘hikayeler uydurduğunu’ öne sürdü. Walz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarının ‘profesyonellikten uzak’ olduğunu ifade etti. Walz, “Federal hükümetin en güçlü isimleri, hikayeler uydurup, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz alakasız kişilerin ve bir silahın fotoğrafını yayımlayarak anlatı oluşturmaya çalışıyor” dedi. Federal ajanların eyaletten geri çekilmesini talep etmek üzere Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini aktardı.

Pek çok ülkeyi hedef aldı

Donald Trump'ın, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlamasının ardından askeri ve diplomatik yöntemlerle hedef aldığı ülkeler, geçen yıl uluslararası gündemin en çok tartışılan başlıkları arasında yer aldı. Trump, askeri ve diplomatik baskı araçlarını yoğun biçimde kullanarak Venezuela, Kanada, Grönland, Panama, Nijerya, Meksika, Kolombiya, Brezilya, Yemen, İran, Güney Afrika gibi pek çok ülkeyi hedef aldı. Hedef aldığı ülkeler arasında yönetimin düştüğü Venezuela ve Husilere yönelik doğrudan askeri operasyonlar düzenlenen Yemen dikkati çekti.