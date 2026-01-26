Trump’tan Kanada’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’yı da gümrük vergileri üzerinden tehdit etti. Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, Çin’in Kanada’yı ‘canlı canlı yiyeceğini’, iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik ticaret politikalarında sertleşme sinyali vererek gümrük vergilerini artırdı. Trump yönetiminin attığı adımlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimini yeni bir safhaya taşırken, küresel piyasalarda da endişeleri artırdı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalara göre, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergileri kademeli olarak yükseltildi. Trump, söz konusu adımları “ABD’nin yıllardır maruz kaldığı adaletsiz ticaret uygulamalarına karşı zorunlu bir hamle” olarak savundu. En son Trump, Kanada’yı da gümrük vergileri üzerinden tehdit etti. Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
“Kanada bir aktarma limanı olmayacak”
Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kanada Başbakanı Mark Carney için ‘Vali Carney’ ifadesini kullanan Trump, “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in ABD’ye mal ve ürün göndermesi için bir ‘aktarma limanı’ haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Trump, Çin’in Kanada’yı ‘canlı canlı yiyeceğini’, iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD’ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.
“Çin artık kurallara uymak zorunda”
Trump yönetimi, 2025 yılı itibarıyla Çin’den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergilerini önce yüzde 10–20 bandına çıkarmıştı. Ardından bu oranlar genişletilerek çok sayıda üründe toplam tarife yükü yüzde 50’nin üzerine, bazı kalemlerde ise yüzde 100’e yaklaşan seviyelere taşındı. ABD yönetimi, özellikle elektronik, otomotiv parçaları, batarya teknolojileri, çelik ve kimyasal ürünler gibi stratejik sektörlerin hedef alındığını duyurdu. Trump, Çin’in devlet destekleri ve teknoloji transferi politikalarının Amerikan şirketlerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü öne sürdü. Trump yaptığı açıklamada, “Amerikan işçisini, Amerikan sanayisini ve ulusal güvenliğimizi koruyoruz. Çin artık kurallara uymak zorunda” ifadelerini kullandı. Vergi misillemesi karşısında Çin de aynı tepkiyle ABD’ye karşılık verdi.
Küresel ticaret zincirleri de olumsuz etkilendi
Uzmanlar, ABD-Çin hattındaki bu yeni vergi dalgasının sadece iki ülkeyi değil, küresel tedarik zincirlerini ve fiyat dengelerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler açısından, ticaret hacmindeki daralma ve maliyet artışları risk olarak görülüyor. ABD içinde de Trump’ın vergi politikalarına yönelik tartışmalar sürüyor. Bazı şirketler ve ticaret örgütleri, yüksek gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceği ve tüketici fiyatlarına yansıyabileceği uyarısında bulunuyor. Vergi artışlarının hukuki dayanağı ise ABD yargısında tartışma konusu olmaya devam ediyor.
"Soruşturma öncesinde ABD yönetimi hikayeler uydurdu"
ABD’nin Minnesota Valisi Tim Walz, eyaletin Minneapolis kentinde bir kişinin dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olaya ilişkin soruşturma başlatılmadan önce Başkan Donald Trump yönetiminin ‘hikayeler uydurduğunu’ öne sürdü. Walz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarının ‘profesyonellikten uzak’ olduğunu ifade etti. Walz, “Federal hükümetin en güçlü isimleri, hikayeler uydurup, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz alakasız kişilerin ve bir silahın fotoğrafını yayımlayarak anlatı oluşturmaya çalışıyor” dedi. Federal ajanların eyaletten geri çekilmesini talep etmek üzere Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini aktardı.
Pek çok ülkeyi hedef aldı
Donald Trump'ın, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlamasının ardından askeri ve diplomatik yöntemlerle hedef aldığı ülkeler, geçen yıl uluslararası gündemin en çok tartışılan başlıkları arasında yer aldı. Trump, askeri ve diplomatik baskı araçlarını yoğun biçimde kullanarak Venezuela, Kanada, Grönland, Panama, Nijerya, Meksika, Kolombiya, Brezilya, Yemen, İran, Güney Afrika gibi pek çok ülkeyi hedef aldı. Hedef aldığı ülkeler arasında yönetimin düştüğü Venezuela ve Husilere yönelik doğrudan askeri operasyonlar düzenlenen Yemen dikkati çekti.