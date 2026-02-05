Trump’tan Kevin Warsh mesajı: Faizleri indirecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarında indirime gidileceğine yönelik beklentisinin oldukça güçlü olduğunu söyledi.

Trump, NBC News'e verdiği röportajda para politikası ve ABD Merkez Bankası başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceğine dair kuşkusu olup olmadığı sorulan Trump, bu soruya “Pek yok” yanıtını verdi.

"Kendisi de faizi düşürmek istiyor"

Röportajda, yeni Fed başkanı adayının faiz indirimi konusundaki yaklaşımına da değinen Trump, “Yeni Fed adayınız, faizleri düşürmesini istediğinizi anlıyor mu?” sorusu üzerine, “Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip ‘faizleri artırmak istiyorum’ deseydi işi alamazdı" ifadelerini kullandı.

Trump, 30 Ocak’ta Federal Reserve başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdiğini açıklamıştı.