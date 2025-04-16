Trump’tan kritik hamle: Nadir toprak elementlerine vergi sinyali
ABD yönetimi, küresel ticareti kasıp kavuran tarifelerin ardından savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan nadir toprak elementleri ve stratejik mineraller için de kritik bir adım atıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla başlatılan yeni soruşturma değerli minerallerin ithalatının ülke güvenliğini tehdit edip etmediğini masaya yatırırken, başta Çin olmak üzere dış tedarikçilere karşı yeni gümrük vergilerinin sinyali olarak yorumlandı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump stratejik öneme sahip mineral ithalatına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.
Soruşturma, değerli minerallerin ülkenin güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.
Savunma sanayinde kritik rol oynuyor
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan inceleme, özellikle jet motorları, füze yönlendirme sistemleri, radar ve iletişim ekipmanlarının üretiminde kritik rol oynayan nadir toprak elementleri başta olmak üzere, bir dizi değerli minerali kapsıyor. Soruşturma ayrıca uranyum ve işlenmiş mineral türevlerini de içeriyor.
Karşılıklı tarifelerin yerini alacak
Eğer Ticaret Bakanı, bu ithalatın ulusal güvenliği tehdit ettiğine karar verirse ve Trump da bu yönde bir adım atarsa, uygulanacak yeni vergiler, başkanın bu ayın başlarında ticaret ortaklarına karşı duyurduğu karşılıklı tarifelerin yerini alacak.
ABD’nin nadir toprak ithalatının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan Çin gibi ülkelere yönelik potansiyel bir gümrük vergisi kararının küresel tedarik zincirleri üzerinde ciddi etkiler yaratması bekleniyor. Yasa gereği Ticaret Bakanı’nın soruşturma sonuçlarını 270 gün içinde açıklaması gerekiyor.