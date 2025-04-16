Trump’tan kritik hamle: Nadir toprak elementlerine vergi sinyali

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump stratejik öneme sahip mineral ithalatına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Soruşturma, değerli minerallerin ülkenin güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Savunma sanayinde kritik rol oynuyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan inceleme, özellikle jet motorları, füze yönlendirme sistemleri, radar ve iletişim ekipmanlarının üretiminde kritik rol oynayan nadir toprak elementleri başta olmak üzere, bir dizi değerli minerali kapsıyor. Soruşturma ayrıca uranyum ve işlenmiş mineral türevlerini de içeriyor.

Karşılıklı tarifelerin yerini alacak

Eğer Ticaret Bakanı, bu ithalatın ulusal güvenliği tehdit ettiğine karar verirse ve Trump da bu yönde bir adım atarsa, uygulanacak yeni vergiler, başkanın bu ayın başlarında ticaret ortaklarına karşı duyurduğu karşılıklı tarifelerin yerini alacak.

ABD’nin nadir toprak ithalatının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan Çin gibi ülkelere yönelik potansiyel bir gümrük vergisi kararının küresel tedarik zincirleri üzerinde ciddi etkiler yaratması bekleniyor. Yasa gereği Ticaret Bakanı’nın soruşturma sonuçlarını 270 gün içinde açıklaması gerekiyor.