Trump'tan küresel ekonomi için Rusya yaptırımlarına fren!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve gümrük vergilerini 60 gün süreyle askıya alma kararı, Amerikan siyasetinde tartışmalara yol açtı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kararın küresel ekonomiye ve ABD ekonomisine olası etkilerin değerlendirilmesi amacıyla alındığını belirtti. Rubio, yaptırımların yalnızca Rusya'yı değil, çok sayıda ülkeyi etkileyeceğine dikkat çekerek Trump'ın bu sonuçları analiz etmek için 60 günlük bir süre kullanmak istediğini söyledi.

Karar, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde hayat pahalılığına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde denk geldi.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş kararda etkili oldu

Rubio, ABD ve İsrail'in İran'la savaşı ile Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının küresel enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Farklı bölgelerdeki çatışmaların etkilerinin birbirine eklendiğini belirten Rubio, bu durumun petrol ve dizel fiyatlarının yanı sıra ülke ekonomilerini de etkilediğini vurguladı. Trump ise yaptırımların ertelenmesine ilişkin kararının ABD ve dünya ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını savundu.

Kongreden Trump'a tepki

ABD Kongresinde eylül ayında kabul edilen düzenleme, Rus yetkililere, oligarklara ve finans kuruluşlarına yaptırımlar getirilmesini öngörüyordu. Düzenleme ayrıca Trump'a Rus petrolü ve doğal gazının büyük alıcılarına ekonomik yaptırım uygulama yetkisi veriyordu. Ancak Trump, yaptırımların yürürlüğe girmesine iki gün kala ekonomik kısıtlamaların uygulanmasını askıya aldı.

Karar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekillerinin eleştirileriyle karşılaştı. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis kararı sert sözlerle eleştirirken Senatör Ted Cruz da bu adımı hata olarak nitelendirdi. Cruz, enerji fiyatlarını düşürmek için Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetmek yerine İran kaynaklı sorunların çözülmesi gerektiğini savundu.

Rus dizeli için anlaşma iddiası

Yaptırımların askıya alınması, Trump ile Putin arasında Rus dizelinin ihracatına ilişkin varıldığı belirtilen anlaşmanın ardından geldi. İran savaşı nedeniyle küresel dizel fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ABD'de taşımacılık, tarım ve inşaat gibi sektörlerin maliyetlerini artırıyor.

Rubio, Rus dizelinin her durumda küresel piyasaya ulaşacağını savunarak asıl meselenin ABD'nin bu arzdan ne ölçüde yararlanabileceği olduğunu ifade etti.

Zelenskiy: Putin ödüllendiriliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Washington yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da gevşetmesinden endişe duyduğunu açıkladı.Zelenskiy, Trump'ın kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ödüllendirdiğini savundu.

ABD yönetimi ise 60 günlük ertelemenin yaptırımların ekonomik sonuçlarını değerlendirmek amacı taşıdığını belirtiyor.