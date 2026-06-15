Trump'tan Macron'a gümrük resti: Fransız şaraplarına yüzde 100 vergi gelebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisini kaldırmaması halinde Fransız şarapları ve şampanyalarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi.

NY Post'a konuşan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüzde 3'lük dijital hizmet vergisinden vazgeçilmesi gerektiğini doğrudan ilettiğini belirtti.

Fransız şaraplarına yüzde 100 tarife gündemde

Trump, verginin yürürlükte kalması halinde ABD'nin Fransa'dan ithal edilen tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 tarife getirmek dışında bir seçeneği kalmayacağını ifade etti.

ABD pazarı, yıllık değeri 2 milyar doları aşan Fransız şarap sektörü için kritik öneme sahip. Ülkenin küresel şarap satışlarının yaklaşık beşte biri ABD'ye yapılan ihracattan oluşuyor.

G7 öncesi ticaret gerilimi artabilir

Trump'ın açıklaması, Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde Washington ile Paris arasındaki ticari tansiyonu artırabilecek bir çıkış olarak değerlendiriliyor.

Zirvede küresel ticaret, güvenlik ve ekonomi politikalarına ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.

Dijital hizmet vergisi 2019'dan beri uygulanıyor

Fransa'da GAFAM vergisi olarak bilinen dijital hizmet vergisi, 2019 yılından bu yana yürürlükte bulunuyor.

Düzenleme, Alphabet, Amazon, Meta ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin Fransa'da elde ettiği yerel gelirler üzerinden yüzde 3 vergi alınmasını öngörüyor.

ABD'li teknoloji devleri etkileniyor

Verginin şirket kârları yerine brüt gelirler üzerinden hesaplanması, uygulamanın özellikle ABD merkezli büyük teknoloji şirketleri üzerinde etkili olmasına yol açıyor.

Fransa Maliye Bakanlığı verilerine göre dijital hizmet vergisinden geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde edildi.