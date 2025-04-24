Trump’tan otomotiv sektöründe geri adım! Vergi muafiyeti gündemde

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv sektöründen gelen yoğun taleplerin ardından, otomobil parçalarına uygulanan bazı gümrük vergilerinde muafiyet sağlamayı değerlendiriyor.

Edinilen bilgilere göre Trump yönetimi, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulanan gümrük tarifelerine ek olarak, çelik ve alüminyum gibi ürünlere getirilen vergilerde de bazı otomobil parçalarını kapsam dışında bırakmayı planlıyor. Bu kapsamda, 3 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen parça bazlı yüzde 25 oranındaki verginin kaldırılabileceği konuşuluyor.

Genel gümrük vergisini etkilemeyecek

Ancak bu düzenlemenin, yabancı üretim araçların tamamına uygulanan yüzde 25’lik genel gümrük vergisini etkilemeyeceği, bu oranın sabit kalacağı ifade edildi. Söz konusu adım, otomobil üreticileri için önemli bir geri adım olarak yorumlanıyor.

ABD’li otomotiv firmaları bir süredir daha geniş kapsamlı vergi muafiyetleri için lobi faaliyetlerini sürdürüyordu. Son haftalarda bu baskının arttığı, özellikle de otomotiv tedarik zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıklar ve fiyat artışlarına dikkat çekildiği belirtiliyor.

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Amerikan ve Avrupa otomobil endüstrilerinin riske atıldığı" uyarısında bulunmuştu.