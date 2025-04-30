Trump’tan Powell’a yeni çıkış: Faiz oranlarını benden az biliyor

Göreve gelişinin 100. gününü kutlayan Trump, ekonomi politikaları ve gümrük vergisi rejimini savunurken Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini yineledi.

'Faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla bilgim var'

Fed’in başında “işini iyi yapamayan birisi” olmasına rağmen, enflasyon ve faiz oranlarının düştüğünü söyleyen Trump, “Aslında Fed’i eleştirmemek ve işini yapmasına izin vermek gerekiyor. Ama faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla bilgim var” dedi.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri

Trump ay başında Fed’in faiz indirimlerinin hızına yönelik eleştirilerini sürdürmüş ancak Powell’ı görevden almayı planlamadığını ifade etmişti. Trump'ın bu hamlesi belirsizliği körükleyerek piyasaları sarsarken, yatırımcıların da yeni tarifelere yönelik endişelerini artırmıştı.

Anketler, seçmenlerin Trump’ın ekonomi gündeminden endişeli olduğunu ve gümrük vergilerinin resesyon ve enflasyon konusunda endişeleri tırmandırdığını gösteriyor.

ABD’de dün açıklanan nisan ayı Conference Board tüketici güveni verisi de beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Trump ise anketlerin taraflı olduğu görüşünü savundu tarifeleri, yaklaşan vergi yasasının maliyetini dengelemek için gerekli bir adım olarak niteledi.