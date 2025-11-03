Trump'tan tarife davası kararı: Katılmayacağını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Yüksek Mahkeme'de görülecek olan ve tarife rejiminin yasallığının ele alınacağı duruşmaya katılmayacağını söyledi.

Air Force One uçağında gazetecilere, "Üzerime çok fazla dikkat çekmek istemiyorum. Bu benimle ilgili değil, ülkemizle ilgili" dedi.

'Ülke tarihindeki en önemli kararlardan biri'

Mahkeme çarşamba günü, Trump'ın "Kurtuluş Günü" tarifelerinin çoğunun ithalat üzerindeki başkanlık acil durum yetkilerini aştığına hükmeden alt mahkeme kararına yönelik itirazını dinleyecek.

Trump, gelecek Yüksek Mahkeme kararını "ülke tarihindeki en önemli kararlardan biri" olarak nitelendirdi.

Trump daha önce katılmak için bir "yükümlülük" hissettiğini söylemişti. Bu durum, gerçekleşmesi halinde onu Yüksek Mahkeme sözlü savunmalarında hazır bulunan ilk görevdeki ABD başkanı yapacaktı.

Ne olmuştu?

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

Geçen ay da ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, muhtemel temyiz sürecini göz önünde bulundurarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin vermişti.

Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'ye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını talep etmişti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin tarife davasında hızlı karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etmişti. Sözlü savunma için süre tanıyan mahkeme, davanın kasım ayının ilk haftasında görüleceğini belirtmişti.