Trump’tan tarihi karar: İlaç fiyatlarında yüzde 80'e varan indirim olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en önemli başkanlık kararnamelerinden birini yarın imzalayacağını duyurdu. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, reçeteli ilaç ve farmasötik ürünlerin fiyatlarının neredeyse anında yüzde 30 ila 80 oranında düşeceğini belirten Trump, "Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında ABD’nin uzun süredir aynı ilaçlar için diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla ödeme yaptığını vurguladı. "Bazen, aynı ilaç, aynı laboratuvar veya aynı şirket tarafından üretilmesine rağmen, fiyatı beş ila on kat daha yüksek olabiliyordu. Bu utanç vericiydi ve hiçbir haklı gerekçesi yoktu" diyen Trump, ilaç şirketlerinin bu farkı yıllarca AR-GE maliyetleriyle açıkladığını belirtti.

Yeni düzenleme ile birlikte ABD, ilaç fiyatlarını dünyada en düşük fiyattan alım yapan ülke seviyesine indirecek "en fazla kayrılan ülke" politikasını uygulamaya koyacak. Bu adımın yalnızca ilaç fiyatlarını düşürmekle kalmayacağını, aynı zamanda trilyonlarca dolarlık tasarruf sağlayacağını belirten Trump, kararın seçim bağışları gibi politik etkilerden bağımsız olarak alındığının altını çizdi.

“Demokratların yıllardır uğruna mücadele ettiği bir şeyi biz gerçekleştireceğiz” diyen Trump, bu adımın Amerikan halkının sağlık harcamalarında büyük bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

Günün erken saatlerinde yaptığı paylaşımda Trump, “Bir sonraki paylaşımım şimdiye kadar yayınladıklarım arasında en önemli ve etkili olanlardan biri olacak” demişti.