Trump'tan Türkiye'nin de katılmak istediği BRICS'e açık tehdit!

Rusya’da düzenlenen BRICS zirvesinde üye ülkelerin ortak para birimini konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak kurulan BRICS, ayrıca ortak bankacılık sistemine geçmeyi düşünüyordu.

BRICS'teki tek NATO üyesi ülke 'Türkiye'

Ekim ayında gerçekleşen zirveye BRICS'e üyelik başvurusu yapan Türkiye'de aday ülke sıfatı ile katılmıştı. BRICS Zirvesi’ne katılan tek NATO üyesi ülke lideri de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu.

Ancak BRICS'in bu hamlesine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın tepkisi çok sert oldu. Trump, net bir şekilde BRICS üyelerini tehdit ederek ortak para birimine geçmeleri durumunda platforma üye ülkelerin gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını söyledi.

'BRICS'in dolardan uzaklaşmasını izlemeyeceğiz'

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, ""BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme fikri bitti" dedi. BRICS ülkelerinden dolara karşı bir oluşum içine girmeyeceklerine dair taahüt istedi.

Kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler

Trump'ın, BRICS ülkelerini açık açık tehdit ettiği mesajı ise şöyle:

"Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli."

BRICS büyüyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan BRICS'e bu yıl Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de katıldı. Kremlin ise BRICS'e katılmak için 30'dan fazla ülkenin başvuru yaptığını belirtiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, BRICS'in ekonomik büyüklüğü 29,5 trilyon doları geçiyor. 2028’de dünya satın alma gücünün yüzde 38,6’sını BRICS grubunun oluşturması bekleniyor.

Öte yandan Rusya, ABD ve Avrupa'nın kendisini ortak bankacılık sisteminden çıkarmasının ardından, BRICS'e üye ülkeler ile ortak bankacılık ve ödeme sistemlerini gündeme aldı. Ortak ödeme sistemin hayata geçirilmesi durumunda dünya nüfusunun yarısı bu sistemden yaralanmış olacak.