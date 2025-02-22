Trump'tan ulusal güvenlik hamlesi: Çin’e yatırım kısıtlaması geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle yabancı yatırımlara yönelik yeni düzenlemeleri içeren bir başkanlık genelgesi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemelerin Çin gibi rakip ülkelerin ABD'nin kritik sektörlerinde stratejik avantaj elde etmesini engellemek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Yatırımlara sıkı denetim

Yeni genelge kapsamında, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), özellikle teknoloji, altyapı, sağlık, tarım, enerji ve hammadde gibi stratejik alanlara yapılan yabancı yatırımları sıkı denetim altına alacak. Beyaz Saray yetkilileri, bu düzenlemelerle birlikte Çin’in ABD’deki kritik sektörlerde sahip olduğu yatırımlara önemli kısıtlamalar getirileceğini vurguladı.

Açıklamada, "ABD, Çin gibi yabancı rakiplerinin kendi sermayesini, teknolojisini ve bilgisini sömürmesini engellemek için yeni kurallar koyacak ve yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verecek" ifadelerine yer verildi.

1 milyar dolar üzeri yatırımlara hızlandırılmış inceleme

Trump yönetimi, 1 milyar doların üzerindeki tüm yabancı yatırımlara hızlandırılmış inceleme prosedürü uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin vereceklerini ve Çin’in ABD’den teknoloji transferi yapmasına engel olacaklarını belirtti. Ayrıca, ABD borsalarında işlem gören yabancı şirketlerin sahiplik yapıları üzerindeki denetimlerin de artırılacağını açıkladı.

Çin'e yönelik yeni kısıtlamalar

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin’in ABD’de özellikle yeni nesil teknolojilere ve fikri mülkiyet haklarına erişim sağlamak amacıyla sistematik olarak doğrudan yatırımlar yaptığı ifade edildi. Çin’in bu yatırımlar aracılığıyla askeri, istihbarat ve güvenlik alanlarında avantaj elde ettiği vurgulanarak, bu durumun ABD ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

Trump yönetimi, Çin’e yönelik ek yatırım kısıtlamalarının değerlendirileceğini ve ABD’den Çin’e yönelik sermaye akışlarının da gözden geçirileceğini duyurdu. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Çin merkezli şirketlerin ABD pazarında yatırım yapması çok daha zor hale gelecek.

ABD yönetiminin aldığı bu kararın, özellikle teknoloji ve altyapı alanlarında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Yatırımcılar, bu yeni kuralların piyasalara nasıl yansıyacağını dikkatle takip ediyor.