Trump’tan Venezuela petrolüne abluka: Tankerler ABD kontrolünde

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında el konulan ham petrol ve tankerlerin ABD denetiminde tutulacağını açıkladı. Florida’nın Palm Beach kentinde konuşan Trump, geçen hafta Venezuela’ya giriş-çıkış yapan ve yaptırımlar kapsamında değerlendirilen petrol tankerlerine yönelik abluka talimatı verdiğini anımsatarak, bu uygulamanın kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Trump, ele geçirilen petrol ve gemilere ilişkin olarak, “Bunu tutacağız. Belki satarız, belki tutarız, belki de stratejik rezervde kullanırız. Gemileri de tutuyoruz” ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin şu ana kadar bir tankere el koyduğu, ikinci bir tankeri durdurduğu ve üçüncü bir tankeri de yakından izlediği aktarıldı.

Enerji danışmanlık şirketi Kpler verilerine göre ABD, 10 Aralık’ta 1 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan büyük bir tankere el koydu. Hafta sonu ikinci bir gemi durdurulurken, Trump pazartesi günkü açıklamasında üçüncü bir tankerin de takibe alındığını doğruladı. Trump, bu geminin Venezuela çıkışlı olduğunu ve ABD yaptırımlarına tabi bulunduğunu belirtti.

Trump, Maduro'ya çağrı yaptı

ABD Başkanı, atılan adımların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını dile getirdi. Maduro’nun görevden ayrılmasının “akıllıca olacağını” söyleyen Trump, Washington’un Caracas yönetimine yönelik tutumunda geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip

OPEC’in kurucu üyeleri arasında bulunan Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin bu yıl günlük yaklaşık 749 bin varil petrol ihraç ettiği, bunun yarıdan fazlasının Çin’e gönderildiği ifade ediliyor.

Trump ayrıca, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını artırdığını da duyurdu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen teknelere yönelik operasyonlar yürütüldüğünü belirten Trump, bu faaliyetlerin karaya da genişletilebileceği uyarısında bulundu. Açıklamalar, Washington’un bölgedeki baskıyı enerji ve güvenlik başlıklarında eş zamanlı artıracağı şeklinde değerlendirildi.