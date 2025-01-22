Trump'tan vergi kararı: Tarih verdi! ABD-Çin ticaretinde yeni dönem başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Meksika ve Kanada’ya fentanil göndermeleri nedeniyle Çin’e yüzde 10 oranında bir gümrük vergisi koymayı değerlendiriyoruz. Muhtemel bir tarih olarak 1 Şubat’ı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca, Meksika ve Kanada’ya “yaklaşık yüzde 25” oranında gümrük tarifesi uygulanmasının gündemde olduğunu belirten Trump, bu adımların ABD’nin ticaret dengesini koruma amacı taşıdığını vurguladı.

İşbirliği çağrısı

Trump, geçtiğimiz Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede fentanil krizi ile iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin ele alındığını söyledi. Çin tarafından yapılan açıklamada ise Xi Jinping, ekonomik ilişkilerin her iki ülke için de faydalı olduğunu belirterek, işbirliği çağrısında bulundu.

Büyük kayıplar yaşanacağı öngörüsü

ABD merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün 17 Ocak tarihli raporuna göre, ABD’nin Çin’e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulaması ve Çin’in buna karşılık vermesi durumunda, her iki ülke ekonomisinde büyük kayıplar yaşanacağı öngörülüyor. Raporda, ikinci Trump yönetimi döneminde ABD ekonomisinin GSYH’sinde 55 milyar dolar, Çin ekonomisinin ise 128 milyar dolar küçülme yaşanabileceği tahmin ediliyor.