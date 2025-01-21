Trump'tan vergiden kaçmak isteyen AB'ye yeni öneri: Dafa fazla ABD petrolü ve gazı satın alın

ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlarken, yeni Başkan ayağının tozu ile bir dizi başkanlık kararnamesine de imza attı. Enejide acil durumu ilan eden Trump, enerji projelerinde izilerin kolaylaştırılmasını ve enerji santrali inşalarının hızlandırılmasını amaçlıyor.

Enerji politikalarına yönelik Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrıda bulunan Trump, vergiden kaçınmak için petrol ve gaz çağrısı alma önerisinde bulundu. Trump açıklamasında, "Hızlı bir şekilde yapabilecekleri tek şey petrolümüzü ve gazımızı satın almaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'den AB'ye enerji ithalatı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD’den yapılacak LNG ithalatının Rusya’dan gelen doğal gaz tüketimini azaltabileceğini belirtmiş ancak ABD’nin ihracat kapasitesinin yetersiz olduğunu öngörmüştü.

Uzmanlara göre, LNG’nin büyük bir kısmı uzun vadeli sözleşmelerle satıldığından, Avrupa’ya ek kargo yönlendirilmesi, mevcut alıcıların bu sevkiyatların yeniden yönlendirilmesine onay vermesine bağlı. Ancak bu durum, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan ABD’nin toplam ihracat miktarını artırmayacak.