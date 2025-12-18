Trump'tan yeni Fed başkanı ve faiz indirimi açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü, Federal Reserve'ün bir sonraki başkanının faiz oranlarında "büyük miktarda" düşüş yapılmasına inanan biri olacağını açıkladı.

Trump, ikinci döneminin birinci yılındaki ekonomik ve ulusal güvenlik başarılarını vurguladığı ulusal konuşmasında, "Yakında Federal Reserve'ün bir sonraki başkanını açıklayacağım. Faiz oranlarında büyük miktarda düşüş yapılmasına inanan birisi olacak ve ipotek ödemeleri daha da düşecek" dedi.

Başkan daha önce, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın halefini gelecek yıl başlarında açıklayacağını belirtmişti.

3 finalist aday var

Bilinen finalistler arasında Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve mevcut Fed Yönetim Kurulu üyesi Chris Waller bulunuyor. Hepsi faiz oranlarının şu anki seviyelerinden daha düşük olmasını savunuyor.

Ancak hiçbiri, Trump'ın bazı durumlarda kriz seviyesi olan yüzde 1'e kadar talep ettiği kadar düşük oranları destekleyeceğini açıkça belirtmedi. Mevcut Fed faiz oranı yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 arasında.

Trump tekrar tekrar daha düşük ipotek oranları arzusunu dile getirdi. Ancak Fed'in kontrol ettiği faiz oranının uzun vadeli borçlanma maliyetleri üzerinde sınırlı etkisi var. İpotek oranları İşçi Bayramı'ndan bu yana yüzde 6,3-6,4 aralığında kaldı.

Trump geçen hafta Wall Street Journal'a Warsh veya Hassett'i merkez bankasının başı olarak tercih etmeye meyilli olduğunu söyledi. Çarşamba günü Waller ile görüşmeler devam etti.