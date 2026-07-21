Trump'tan yeni tarife hamlesi: Yüzde 50'lik vergi kapıda

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada menşeli ürünlere yüzde 50 ek vergi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığını açıkladı.

Tarifenin, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Kanada'dan ithal edilen şarap, alkollü içecekler, hokey sopaları ve çimento gibi çok sayıda ürüne uygulanacağı belirtildi. Ancak enerji ürünleri, potas gibi bazı ürünler, balık ve kritik mineraller de uygulamanın dışında tutulacak.

19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

Beyaz Saray, yeni tarifelerin başkanlık bildirilerinin imzalanmasından 30 gün sonra, 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Trump yönetimi, tarife kararının gerekçesi olarak Kanada'nın otomobil ticaretindeki uygulamalarını gösterirken, Kanada'nın diğer ülkelerden yapılan ithalata aynı koşulları getirmediği savunuldu. Beyaz Saray verilerine göre, Kanada'nın ABD'den motorlu araç ithalatı Nisan 2025-Mart 2026 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 azaldı.

Trump yönetimi ayrıca Kanada'nın ABD menşeli alkollü içeceklerin satış ve dağıtımını durdurduğunu öne sürerken, ülkenin ABD'den alkollü içecek ithalatının da Mart 2025-Şubat 2026 döneminde yaklaşık yüzde 81 gerilediği ifade edildi. Kanada'nın süt ürünleri sektöründeki "karmaşık ve korumacı" sisteminin de yeni tarifelerin gerekçeleri arasında yer aldığı bildirildi.