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Truss: Birleşik Krallık ve AB arasında ticaret anlaşması olası

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesi ve Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasının olası olduğunu söyledi.

Truss: Birleşik Krallık ve AB arasında ticaret anlaşması olası
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BBC radyosuna bir röportaj veren Truss, ülkesinin, AB ve Kanada arasındaki ticaret anlaşmasına benzer koşullara sahip olan bir anlaşma imzalamak istediğini açıkladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz hafta, anlaşmasız Brexit'in çekici olmadığını, ancak anlaşmasız ayrılığın "yaşanabilir" olduğunu söylemişti.

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