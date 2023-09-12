TSB, 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde ‘Afetlere’ Odaklanıyor

Türkiye sigorta sektörünün rehber kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Haftası’nda düzenleyeceği “2. Uluslararası Sigorta Zirvesi”nde Türkiye ve dünyadan önemli isimleri ve sektör paydaşlarını bir araya getiriyor. “Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü” temasıyla düzenlenen uluslararası Zirve’de, fikir alışverişlerinin yanı sıra katastrofik hasarları azaltmaya yardımcı olacak en iyi uygulamaların ve en iyi deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

25-26 Eylül tarihlerinde Swissotel’de düzenlenecek etkinlikte, Türkiye’nin OECD Daimî Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak ve Prof. Dr. Naci Görür de konuşmacı olarak yer alacak. 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde ayrıca; Japonya, Yeni Zelanda ve Yunanistan gibi yakın geçmişte afet tecrübesine sahip ülkelerin sigorta sektörlerinin temsilcileri “Sigortacıların Rolü: Katastrofik Afetlerin Etkilerinin Hafifletilmesinde Sigortacıların Katkısı ve Öğrenilen Dersler” panelinde buluşacaklar.

Zirve’nin birinci günü, Dünya Bankası Eski Sigorta Baş Uzmanı Serap Oğuz Gönülal ve Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Christian Pierotti’nin katılacağı “Afet Risklerine Karşı Finansal Korumanın Geliştirilmesi: Afet Risk Sigortası Programlarının Rolü: Kamu-Özel İş Birlikleri” başlıklı panelle devam edecek.