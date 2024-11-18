TSB Başkanı Gülen: 2010'dakine benzer bir yabancı yatırımcı atağının olabileceğini öngörüyoruz

TSB'nin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğur Gülen, 2024 yılı sonunda 834 milyar liralık prim üretiminin hedeflendiğini kaydetti. Gülen, bireysel emeklilik sistemindeki (BES) fon büyüklüğünün 1,1 trilyon liraya ulaştığını, katılımcı sayısının ise 17 milyona yükseldiğini belirtti.

"Sektörün de ekonomiye sağladığı fon büyüklüğü 1,5 trilyona ulaşmış durumda. BES tarafına bakarsak aslında hem fon büyüklüğü büyüyor hem katılımcı sayısı artıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile birlikte çok büyük bir hızlanma bekliyoruz" diyen Gülen, yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik sigortalarının yüzde 81, kaskonun yüzde 33, sağlığın yüzde 98, doğal afet sigortalarının yüzde 105'lik büyüme gösterdiğinin altını çizdi.

Yabancı yatırımcı atağı çok da uzak değil

Türkiye'nin 2023'te dünyada sigortacılık sıralamasında 22 milyar dolarlık prim üretimiyle 30. sırada yer aldığına değinen Gülen, "Sigorta sektörü olarak, 2030 yılında prim üretimini iki kat artırarak 22 milyar dolardan 44,3 milyar dolara çıkarmayı ve penetrasyonu yüzde 2,3 seviyesinden yüzde 4,8'e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi ve 2010-2012 döneminde sigorta sektörünün yabancı yatırımcı çektiğine işaret ederek, "2010 yılındakine benzer bir yabancı yatırımcı atağının önümüzdeki dönemde tekrar olabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Özel sektör ile kamu işbirliği şart

TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, TES'in, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi etmeyi, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı hedefleyen bir sistem olarak kurgulandığını anlattı ve ekledi: "Özel sektör ile kamunun işbirliği içinde yönetilebilir bir düzen kurulması gerekiyor. Bu işin kurgusunda işveren katkısı olmazsa olmazdır. İşveren ve çalışanlara asgari yük getirecek şekilde uygulanması amaçlanan sistemin temel yapısı üzerinde kamu tarafında çalışmalar devam ediyor. Sektörümüz, değişen demografik yapıya uygun model önerilerini kamuyla paylaşmaya devam ediyor."

Körfez bölgesi reasürörleri Türkiye ile iş yapmaya istekli

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar da bu yıl ikinci kez katıldıkları Baden-Baden Reasürans görüşmeleri hakkında bilgi verdi: "Reasürörler piyasayı özellikle riskli bölgeleri bir süre daha gözlemleme eğilimindeler. Özellikle Körfez bölgesinde faaliyet gösteren reasürörlerin Türkiye ile iş yapma konusunda daha istekli olduğu, TARSİM gibi kurumlarla da iletişime geçme yönünde isteklerinin olduğunu gördük."