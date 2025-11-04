TSB Başkanı Uğur Gülen : TES ile tasarruflar tabana yayılacak

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Kamuoyunda ‘ikinci emeklilik’ ya da ‘ek ge­lir desteği’ olarak nite­lendirilen ve 20 milyondan faz­la çalışanın merakla beklediği emeklilik düzenlemesine iliş­kin yeni gelişmeler meydana geldi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), 2026 Yılı Cum­hurbaşkanlığı Yıllık Progra­mı’na girdi. Program, Resmi Ga­zete’de yayımlanırken, TES için de 2026 yılında uygulamaya başlanacağı açıklandı. 2026 yı­lının 1 Nisan – 30 Haziran tarih­leri arasında yürürlüğe girmesi planlanan söz konusu düzenle­me, yıllardır uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalı­şanın zorunlu katılımını öngö­rürken, düzenleme kapsamın­da her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek. Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime dev­let tarafından yüzde 30 destek verilecek ve söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emekli­lik havuzunda işletilecek. Sis­tem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız şekilde yürürlükte olacak. Ça­lışanların TES kapsamında bi­riken primlerini kullanabilme­leri için en az 10 yıl boyunca sis­temde olmaları öngörülürken, TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkekler­de 60 yaş şartı aranacak. Hem özel sektördeki 17 milyon SSK (4A) sigortalı çalışanları hem de 3,4 milyon kamu kurumlarında­ki 4C statüsündeki memurları kapsayan düzenlemeyle TES bi­rikimleri, SGK emekli maaşına ek gelir olarak ödenecek.

Çalışmadaki standartları korumayı sağlayacak

Konuya ilişkin görüşlerini DÜNYA Gazetesi ile paylaşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, değişen demografik yapı ve artan ya­şam beklentisi karşısında, sür­dürülebilir bir emeklilik modeli oluşturmak için sektörün gün­deminde en öne çıkan konuların başında TES’in geldiğine vurgu yaptı. “TES’in hayat bulması ile birlikte tasarruflar tabana ya­yılarak çok daha hızlı bir şekil­de artacak” diyen Gülen, şöyle devam etti: “Birlik olarak hazır­ladığımız sektör model öneri­sinde TES, OKS’yi dönüştüre­cek şekilde, çalışana ek olarak işveren katkılı ve kapsamda­ki tüm çalışanların mücbir se­bepler dışında emeklilik şartla­rını sağlayana kadar sistemde kalmalarını sağlayacak şekilde gerçek anlamda ikinci basamak olarak konumlandırıldı. TES, ek emeklilik geliriyle emeklilik­te oluşacak gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını koruma­yı sağlayacak bir sistem olarak kurgulandı. TES’in operasyo­nel altyapısı ve kurgusu ile fon yapısına ilişkin çalışmalar baş­ta olmak üzere hazırlıklar SED­DK’nın liderliğinde, ilgili kamu kurumları ve sektörümüzle isti­şare halinde devam ediyor.”

TES’in ekonomik amaçların­dan da söz eden Gülen, “Bun­lar, tasarruf miktarını artırmak, böylece ekonomik kalkınma­ya hız kazandırmak, uzun vade­li kaynak sağlamak ve bu saye­de istihdamı artırmak olarak sa­yılabilmektedir. TES’in sosyal amaçları ise bireylere emekli­lik dönemleri için tasarruf etme imkânı sunmak, emeklilik dö­nemlerinde refah düzeyini artır­mak, sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olduğu için ilave emeklilik getirisi sunmak­tır” dedi. Gülen, “2026 Yılı Cum­hurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Programda, BES’e de geniş yer verildi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 2026 Yılı Cumhurbaş­kanlığı Yıllık Programına girdi. Ayrıca, BES’te fon çeşitliliği ar­tırılacak ve yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılma­sı sağlanacak. BES’ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde ge­nişletilecek” diye konuştu.

BES 10 milyon yolunda

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ekim itibarıy­la BES’teki katılımcı sayısı 9 milyon 982 bin 691, fon tutarı 1 trilyon 658 milyar 146,5 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı da 192 milyar 153,5 milyon lira ola­rak gerçekleşti. Böylelikle katı­lımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam bü­yüklüğü 1 trilyon 850 milyar 300 milyon lira oldu. Bu dönemde BES’ten emekli olan kişi sayısı da 417 bin 556’ya ulaştı. OKS ta­rafında, çalışan fon tutarı olan 109 milyar 249,7 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 7 milyar 334 milyon liranın top­lamıyla hesaplanan OKS’nin toplam büyüklüğü de 116 mil­yar 583,7 milyon lirayı buldu. 17 Ekim itibarıyla OKS’deki katı­lımcı sayısı 7 milyon 792 bin 936 oldu. Böylelikle, BES ve OKS’de­ki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 1 trilyon 966 milyar 883,7 milyon liraya ulaştı.

2026’da BES’te neler yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 2026 yılında BES’te yapılacaklar da madde madde sıralandı:

* BES daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak.

* OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi modeline yönelik ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleri alınacak.

* OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. Fon çeşitliliğinin artırılmasına yönelik BES yönetmeliğinde gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak.

* BES’te yapılan kesintilerin sa­deleştirilmesi ve azaltılmasına yö­nelik BES yönetmeliğinde gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

* BES’ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek. BES’te kısmi ödemenin kapsamının genişletilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli entegrasyon sağlanacak ve hazırlanan taslaklar ilgili kamu ve sektör paydaşlarının görüşlerine açılacak. Gerekli entegrasyonun sağlanması ve görüşlerin alınmasını müteakip nihai hale getirilen mevzuatın yayımı gerçekleştirilecek.

Kıdem tazminatları geriye dönük etkilenmeyecek

Çalışanlar ve işverenlere yönelik ’25 soruda TES’ başlıklı bir rehber hazırlayan Yönetim ve Kurumsal Gelişim Danışmanı Canan Duman’a göre, şirketler şimdiden şu, bordro yazılımlarını TES alanını görecek şekilde güncellemek, çalışanlara yazılı bilgilendirmek, çalışılacak emeklilik şirketleriyle veri entegrasyonu yapmak ve iş sözleşmelerine ‘yasal oranlarda TES kesintisi yapılmasını kabul ederim’ benzeri madde eklemek gibi 4 adımı planlaması gerekiyor. Duman, ortaya çıkan tabloya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

* 2026’da özel sektör ça­lışanlarının ücretlerinden brüt %3 kesinti yapılacak.

* İşveren katkısı kademeli olarak devreye girecek (hedef %3).

* Devlet, çalışan + işveren toplamına %30 destek verecek.

* OKS, TES’e dönüştürülecek.

* Genel çıkış / cayma hakkı öngörülmüyor, istisnalar ikincil düzenlemeyle netleşecek.

* Mevcut kıdem hakları geriye dönük etkilenmeyecek.

* Kısmi çekim koşulları, işveren katkısının hak ediş süresi ve kamu çalışanlarının hangi takvimle sisteme alınacağı henüz yayımlanmadı.