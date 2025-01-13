TSB Başkanı'nın 2025 BES toplam fon büyüklüğü öngörüsü: 2,2 trilyon lira

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dair 2025 beklentilerinin çok yüksek olduğunu ve yüzde 30'luk devlet katkısının BES'in büyümesinde en önemli itici güçlerden biri olduğunun altını çizen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 2024 yılını değerlendirdi.

Gülen, "Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği BES'i bugün ülkemiz finans sistemi içinde en önemli tasarruf araçlarından biri durumuna getirdi. 2024'te OKS dahil toplam katılımcı sayımız yüzde 7 artışla 17 milyon barajını geçerek 17,1 milyona ulaştı. Devlet katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2024 başına göre yüzde 62,1 artarak 1 trilyon 140 milyar liraya yükselirken, devlet katkısı dahil OKS fon büyüklüğü 87,2 milyar liraya ulaştı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise yüzde 62,2 artarak 1 trilyon 227.2 milyar liraya ulaştı" dedi.

BES'in ortalama fon getirisi 2022 hariç 5 yıldır TÜFE'nin üzerinde

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BES'in ortalama fon getirisine yıllar itibarıyla 2022 dışında son 5 yıldır TÜFE'nin üzerinde seyrettiğini belirten Gülen, "Bu da BES fonlarının istikrarlı biçimde katılımcılarına pozitif reel getiri sağladığını gösteriyor. 2024 rakamlarına göre BES fonları ortalama yüzde 47,1 getiriyle yüzde 44,4'lük TÜFE’nin üzerinde seyretti" açıklamasını yaptı.

BES'in son dönemdeki büyümesinde lokomotif rolü üstlenen 18 yaş altında da büyümenin tüm hızıyla sürdüğünü bildiren Gülen, şunları kaydetti: "18 yaş altında 2024 başına göre katılımcı sayısında yüzde 39,8 büyümeyle 1 milyon 420 bin katılımcı sayısına ulaşılırken sözleşme sayısında yüzde 41,6 büyümeyle 1 milyon 597 bin sözleşmeye gelindi. Fon büyüklüğünde ise çok daha büyük bir ivmeyle yılbaşına göre yüzde 175,7 büyümeyle devlet katkısı dahil 34 milyar lira aşıldı."

"TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek"

Gülen, devlet katkısından maksimum faydalanmak isteyen katılımcılar için 2025 yılı üst limitinin 93.619,80 lira olduğu ve bu katkıdan faydalanmak için 312.066 lira katkı payı yatırılması gerektiğini belirterek, sisteme olan ilginin yüzde 30'luk devlet katkısıyla birlikte 2025'te de artarak devam etmesini beklediklerini kaydetti. Gülen, BES'in, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin hayat bulmasıyla birlikte hem tasarrufları daha da hızlı bir şekilde artıracağını, hem de kamu emeklilik sistemine önemli bir destek oluşturacağının altını çizdi.

2025 öngörüsü

BES'e yönelik 2025 büyüme tahminlerini de paylaşan Gülen, "TES'i devreye almadan, son yıllardaki büyüme oranlarını baz alarak bir tahmin üretmemiz durumunda BES için devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 2025 yılı sonunda OKS dahil 2,2 trilyon liraya, katılımcı sayısında da OKS dahil 19,3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.