TSB: Sigorta ve emeklilik sektörü güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek

21 Temmuz 2020

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli sektör değerlendirmesini ve yeni dönem ajandasını paylaşırken, Yönetim Kurulu ise COVID-19 sonrası sektördeki gelişmeler, pandemi döneminde motor sigortalarındaki düzenlemeler, BES'teki güncel durum ve hayat sigortaları branşının gelişimiyle ilgili değerlendirmelerini aktardı. Benli, "Makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak.” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında sektörle ilgili güncel değerlendirmelerini paylaşırken, yeni dönem hedeflerini de açıkladı. Toplantı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şencan ve Taylan Türkölmez ile Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu'nun yanı sıra Birliğin Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Sigorta Birliği'nin 66 üyesiyle birlik içinde hareket eden büyük bir aile olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

"Sektörümüz 2020 yılının ilk çeyreğinde 247,5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. 2011 - 2019 arasına baktığımızda sektörün her yıl ortalama yüzde 19 büyüdüğünü görüyoruz. Sektör olarak 2019 yılında 3,6 milyar lirası hayat ve 35,9 milyar lirası hayat dışı olmak üzere toplam 39,5 milyar lira tazminat üstlendik. 2020 yılı ilk yarısında sektörümüz 32,9 milyar lirası hayat dışından, 7,3 milyar lirası da hayat branşından olmak üzere toplamda 40,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre büyümesi pandemiye rağmen hayat dışında yüzde 15, hayat branşında yüzde 59 olmak üzere ortalamada yüzde 21 oldu. 2018 sonu itibariyle penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 2 civarındadır. Sigorta sektörünün toplam aktiflerinin GSYH'ye oranı ise Avrupa'da yüzde 72'yken, ülkemizde yüzde 5,5 düzeyinde seyrediyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sigortacılık sektörümüz 39. sırada yer alıyor. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak.”

COVID-19 döneminde 400 milyon lira tazminat ödemesi

COVID-19 salgınında devletin aldığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yaptığını belirten Benli, "Salgın kapsamında Tavsiye Kararları yayınladık Mayıs ayında vadesi dolan RSH kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay uzattık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık. Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta hekimlerin sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik ve gerek kamu kurumu gerekse özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin COVID-19 ile ilintili görevlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminat limiti belirledik. Bu kapsamda 41 milyon lirası sağlık olmak üzere toplam 400 milyon lira tazminat ödedik aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk" dedi.

Sigorta sektörü geleceğin sigortacılığına hazırlanıyor

Toplantıda Türkiye Sigorta Birliği'nin yeni dönem ajandası da aktarıldı. Üst politika belgelerinde bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesine yönelik vurgu, SEDDK'nın ve Türk Re'nin kuruluşu, kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki etkin iletişim ve sinerjinin sektörün gelişimi için pek çok fırsat barındırdığını belirten Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst politika belgelerinde sigorta ve emeklilik sektörü için belirtilen tedbir ve aksiyonlar öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda OKS, BES fon tutarlarının artırılmasına yönelik adımlar ve 18 yaş altı için BES yolunun açılması gündemimizde sürekli yer alacak. Katılım sigortacılığının teşvik edilmesi, tarım sigortalarının ürün ve risk bazında kapsamının geliştirilmesi, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın yaygınlaştırılması ve Doğal Afet Sigortaları'nda revizyon çalışmaları da yine öncelikli konularımız arasında. Özetle, hayat dışı tarafta zorunlu sigortaların kapsayıcılığının artırılması, trafik sigortasında gider verimliliğinin artırılması, finansal riskler ve tarım sigortalarına hayat ve BES tarafında ise hayat sigortaları, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve BES'e odaklanacağız. Ayrıca, dijitalleşme, veri analitiğinin daha etkin kullanımı gibi sektörümüzü, geleceğin sigortacılığına hazırlayacak projeleri önemsiyoruz. Sektörümüzün kamu ve paydaşlarla oluşturduğu sinerjinin meyvelerini önümüzdeki dönemde alacağımıza inanıyoruz."

Sağlık ve alacak sigortaları ile siber sigortalar ön plana çıkacak

COVID-19'un sigorta sektörüne etkilerine değinen TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan, "Pandemi döneminde yenileme ve yeni işlerin artış trendinde azalmalar yaşandı ve primlerde bir miktar düşüş gerçekleşti. Ancak Mayıs itibarıyla trendin normale dönmeye başladığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha fark etmiş olmamız. Yeni dönemde sağlık sigortalarının, siber risk sigortalarının ve ticari alacak sigortasının ön plana çıkmasını bekliyoruz" dedi.

COVID-19 döneminde özellikle hayat dışı branşlarda hasar taleplerinde düşüşler meydana geldiğini ve TSB'nin salgının sektöre ve sigortalılara olumsuz yansımalarını sınırlı düzeyde tutabilmek amacıyla bazı uygulamaları devreye aldıklarını hatırlatan TSB Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Hancıoğlu ise, "Pandemi döneminde trafik sigortası alanı da dahil olmak üzere, sektörümüzün almış olduğu tavsiye kararlarıyla her zaman sigortalıların yanında olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.