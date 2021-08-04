TSB, yangın hasar bilançosunu açıkladı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınları ile ilgili bölgedeki ilk veriler doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

Açıklamda, Manavgat, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yangın ve kasko poliçelerinde sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık olarak 71 milyar TL olduğu bildirildi.

Açıklamada, “3 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangınlar sebebiyle bölgeden 210 adet, devlet destekli tarım sigortalarında da sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 431 adet hasar ihbarı alınmış ve tarım sigortalarında ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olmak üzere, bitkisel ve sera sigortaları branşlarına ait olduğu bildirilmiştir.” denildi.

“Sigortalılarımızın her daim yanındayız”

Sigorta poliçesinde yangın riskine ilişkin teminatı bulunan, zarar görmüş konut, iş yeri, fabrika, turizm tesisi, sera, araç, emtea, bitkisel üretim, tarımsal üretime konu büyükbaş, küçükbaş hayvan gibi tüm mal varlıklarına gelen maddi zararların, hasar tespit çalışmaları neticesinde poliçe şartları çerçevesinde karşılanacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bunun dışında sağlık sigortası, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası bulunan vatandaşlarımız da yaralanma ve/veya vefat neticesinde söz konusu poliçelerine başvurabilirler. Sigortalılarımızın poliçelerindeki asistans hizmetleri kapsamında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinden de faydalanabileceklerini hatırlatmak isteriz. Sigorta sektörü olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, yaşanan riskler karşısında sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz.”