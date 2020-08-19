TSB'den ailelere çocuklar için birikim yapma çağrısı

19 Ağustos 2020

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Yarınlara güvenle bakmak isteyen tüm anne babaları, hem kendileri hem de çocukları için özel emeklilik sistemine dahil olmaya ve birikim yapmaya bugünden başlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, aileler, çocuklarının eğitimi başta olmak üzere, yarınları için birikim yapmaya önem veriyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadede sağladığı kazançlarla dikkati çekerken, Türkiye Sigorta Birliği, çocukların yarınlarına güvenle bakabilmek için BES ile tasarruf yapmanın önemini hatırlatıyor.

Güncel mevzuata göre, 18 yaşın altındakiler için ebeveynin kimlik numarası ile BES sözleşmesi düzenlenebiliyor. Ancak, tasarruf alışkanlıklarının küçük yaşlarda edindirilmesini sağlamak amacıyla mevzuatın bu bölümünde değişikliğe ihtiyaç duyuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ebeveynlerin çocuklarının başta eğitimi olmak üzere yaşam boyu ortaya çıkabilecek ihtiyaçları için farklı birikim yöntemleri arasından seçim yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

“Ebeveynlerin özel emeklilik sistemine dahil olması hem ilerleyen yaşlarda refah seviyelerini koruyarak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de çocuklarının tasarruf alışkanlığı kazanması için onlara rol model olmalarını sağlıyor. Böylece birikim atmosferi ile büyüyen çocukların, finansal okuryazarlık ile erken yaşlarda tanışması da kaçınılmaz oluyor. Aileler kendileri için sisteme dahil olarak, aynı zamanda lehtarları olan çocuklarına yönelik birikim yapabiliyorlar. Tasarrufları için diğer yatırım yöntemlerine nazaran başarılı bir performans sağlayan emeklilik yatırım fonlarını seçen ailelerin BES ile uzun vadede sağladığı kazançlar ön plana çıkıyor. Yarınlara güvenle bakmak isteyen tüm anne babaları, hem kendileri hem de çocukları için özel emeklilik sistemine dahil olmaya ve birikim yapmaya bugünden başlamaya davet ediyoruz.”

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu 18 yaş altındaki çocukların oluşturduğunu hatırlatan Benli, “18 yaş altının sisteme dahil edilmesi hem bireysel tasarruf alışkanlıklarının erken yaşlarda edinilmesi hem de özel emeklilik sisteminin büyümesi açısından önem taşıyor. Küçüklerin ve gençlerin sisteme katılmasını sağlayacak mevzuat değişikliğinin ülkemizin tasarruf düzeyine olumlu katkı sağlayan BES’e yeni bir soluk getireceğini ve büyük bir potansiyel katılımcıyı harekete geçireceğini düşünüyoruz. Söz konusu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte daha fazla aile çocuklarının geleceği için BES’e yönelecektir.” ifadelerini kullandı.

Fon büyüklüğü 145 milyar liraya yaklaştı

2019 Ağustos ayından itibaren devam eden BES katılımcı sayısındaki yükseliş, salgının etkisi ile Nisan 2020 döneminde yavaşlamakla birlikte haziran sonundan itibaren yeniden artış trendine girdi.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 7 Ağustos verilerine göre katılımcı sayısı 6,85 milyonu aşarken, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ise 145 milyar liraya yaklaştı.

Kaynak: AA