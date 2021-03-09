TSE, 13 firmanın sözleşmesini feshetti

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), üretim yeri değişikliği nedeniyle 13 firmanın sözleşmesini feshetti.

Bu belgeler, hukuki bir geçerliliği kalmadığından, "hizmet yeterlilik belgesi" olarak ibraz edilemeyecek. Aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.