TSE ile Kalkınma Ajansları arasında iş birliği

Protokol çerçevesinde TSE ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yürüttükleri programlar kapsamında, yeşil büyüme, veri merkezleri, iklim değişikliğine uyum, hassas tarım ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda uygunluk değerlendirme, eğitim ve tanıtım gibi konularda iş birliği yapacak.

Ayrıca TSE'nin uygunluk değerlendirme ürün ve yazılım testleri, deney, kalibrasyon, muayene, gözetim, ürün, sistem belgelendirme ile personel belgelendirme hizmetlerine yönelik çalışma yürütülecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Şahin "Iş birliği yaptığımız kuruluşlarımızın teknik personel ve kalite altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlarken, proje uygulamalarında, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak, gözetim, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmüş olacağız. İmzaladığımız protokolle çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik" dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri de projelerin izleme ve değerlendirmelerinde ülkenin köklü uzmanlık kurumlarından TSE'nin birikiminden faydalanmak amacıyla protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bu iş birliğinin, TSE'nin mevcut test ve sertifikasyon altyapısının kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla özel sektöre tanıtımı ve daha etkin kullanımı alanında da faydalı olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki bu iş birliği kamu kurumları arasında örnek olacak, farklı başlıklarda gelişerek devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü arasında test ve belgelendirme konularında iş birliğini içeren protokol imzalandı.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Enstitünün merkez binasında gerçekleştirilen imza törenine TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri katıldı. Protokol çerçevesinde TSE ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yürüttükleri programlar kapsamında, yeşil büyüme, veri merkezleri, iklim değişikliğine uyum, hassas tarım ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda uygunluk değerlendirme, eğitim ve tanıtım gibi konularda iş birliği yapacak.