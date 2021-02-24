TSE ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı

TSE ile OSBÜK arasında iş birliği anlaşması, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü'nün katılımıyla TSE'de düzenlenen tören ile imzalandı.

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE'nin Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüttüğünü söyledi.

Enstitünün uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyulan sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetlerini de gerçekleştirdiğini aktaran Büyükdede, "Yerli ve milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesinde kilit rol oynayan TSE, bir yandan da bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede sanayicilerimize rehber oluyor." dedi.

Büyükdede, söz konusu protokole değinerek, şöyle devam etti: "Ortak çalışma alanlarını belirleyerek, çalışma programları oluşturacaklar. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımını teşvik edecekler. İhtiyaç duyulan alanlarda ve konularda standardizasyon çalışmalarına yönelik gerekli çalışmaları yapacaklar. Sistem, ürün, personel belgelendirme, diğer uygunluk değerlendirme ve belgelendirme konularında ortak çalışma alanlarını geliştirecekler, iş birliği imkanlarını araştıracaklar. Muayene gözetim, deney ve kalibrasyon hizmetleri alanında iş birliğine gidecekler."

TSE'nin faaliyetleri kapsamında yer alan "Enerji Yönetim" ve "Kalite Yönetim" sistemleri gibi konularda da eğitim programları oluşturulacağı bilgisini veren Büyükdede, "Ülkemizin büyümesinin, ilerlemesinin güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarına böyle iş birlikleriyle ulaşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"OSB'lere sunulan hizmetleri daha etkin gerçekleştireceğiz"

TSE Başkanı Şahin ise enstitünün, sanayi sektörünün teknik altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla oldukça faydalı çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Protokolle OSB'lere sunulan hizmetleri daha etkin ve koordineli olarak gerçekleştireceklerini vurgulayan Şahin, "Protokol kapsamında ayrıca organize sanayi bölgelerinin, en büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketiminin optimum kullanımını uluslararası kabul görmüş 'TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' standardının şartlarını sağlayacak şekilde yönetmelerini ve enstitümüz tarafından belgelendirilmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Şahin, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik hazırlanan söz konusu standardın her türlü işletmeye uygulanabileceğine işaret ederek, "Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesiyle masraflarda düşüş olur, çevre korunur, kaynaklar etkin kullanılır, sera gazı emisyonu azaltılır, mevzuata uyum sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji'de maksimum verimliliğin yakalanması gerekli"

OSBÜK Başkanı Kütükcü de OSB'lerin Türkiye'de kalkınmanın en güçlü aktörleri haline geldiğine dikkati çekti. Kütükcü, protokolde yer alan en önemli başlıklardan birisinin "enerji verimliliği" olduğuna işaret ederek, enerji konusunda maksimum verimliliğin yakalanması gerektiğinin altını çizdi.